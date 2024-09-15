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Александр Мостовой: «Зенит» по праву выиграл, у ЦСКА нет такого запаса прочности

Александр Мостовой: «Зенит» по праву выиграл, у ЦСКА нет такого запаса прочности
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче санкт-петербурского «Зенита» с ЦСКА в 8-м туре РПЛ (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Перед игрой я говорил, что у «Зенита» небольшое преимущество перед ЦСКА — в итоге «Зенит» выиграл. Другое дело, когда я увидел основной состав «Зенита», сразу засомневался, получится ли у них игра впереди. «Зенит» вышел играть в три нападающих, чего я давно не видел. По первому тайму было видно, что они чувствовали себя некомфортно и многое не могли найти в игре.

В первом тайме ЦСКА по праву переигрывал «Зенит». Хорошо, что «Зенит» забил гол. ЦСКА мог сравнять счёт во втором тайме, но и «Зенит» мог увеличить отрыв. «Зенит» выиграл матч по праву, потому что имеет больший запас прочности, чем ЦСКА. Когда игра не идёт, тренер смотрит на скамейку. У «Зенита» 15 человек на скамейке, которые могут выйти и усилить игру. У ЦСКА такого запаса прочности нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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