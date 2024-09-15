«Динамо» Москва — «Ахмат»: гости отыграли один мяч

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

На 54-й минуте нападающий «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч.

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 15-й строчке.