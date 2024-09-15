Семшов: Помазун должен понимать, как высказывания отразятся на его карьере

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о решении ЦСКА отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«У нас свобода слова. Каждый сам выбирает, что и как он хочет сказать. Но есть внутренний клубный порядок. Для меня удивительно, что Помазун в целом не нашёл клуб. В ЦСКА тяжело быть номером один, пока есть Акинфеев. Думал, Помазун найдёт клуб в РПЛ и станет его основным вратарём.

Жалко, если он потеряет это время без игровой практики. Всё-таки он сильный вратарь — это он доказал в «Урале». Что касается отстранения, то каждый футболист должен знать и понимать, как высказывания могут отразиться на его карьере», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.