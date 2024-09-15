Гвардиола прокомментировал травму защитника сборной Нидерландов Натана Аке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме защитника Натана Аке.

«Он травмирован. Думаю, что его восстановление продлится до следующего перерыва на международные матчи», — приводит слова Гвардиолы официальный канал клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

За «Манчестер Сити» Натан Аке выступает с августа 2020 года. В нынешнем сезоне Аке принял участие в одном матче АПЛ, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет € 40 млн.