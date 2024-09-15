«Динамо» Мх — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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