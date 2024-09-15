Александр Мостовой: чем был плох Федотов? Что-то не слышу упрёков в адрес Николича

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал критику в отношении Владимира Федотова и задался вопросом, почему подобное не происходит с Марко Николичем.

«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами — это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов? Что-то я не слышу упрёков в адрес Николича. Результат определяет, хороший ты или плохой. У ЦСКА неплохая команда, но они не справляются с лидерами. В таком случае вопросы к Николичу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 8-го тура РПЛ подопечные Марко Николича занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре армейцы встретятся с казанским «Рубином». Встреча пройдёт 21 сентября, начало — в 19:00 мск.