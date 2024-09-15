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Игрок «Зенита» Педро: не думаю, что кто-то в РПЛ сможет остановить нас

Игрок «Зенита» Педро: не думаю, что кто-то в РПЛ сможет остановить нас
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18-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не думаю, что кто-то сможет остановить нас, если мы будем продолжать играть на том уровне, на котором играем. Мы просто должны продолжать в том же духе. Если есть какие-то ошибки, надо работать над их устранением на тренировках, чтобы они не повторялись в игре», — приводит слова Педро «Советский спорт».

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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