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У экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро родилась дочь

У экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро родилась дочь
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Бывший форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в соцсетях поделился информацией о рождении своей дочери.

Фото: фото из личного архива Серхио Агуэро

«13 сентября 2024 года. Добро пожаловать, Оливия! Мы не можем выразить словами такое счастье», — написал Агуэро в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Агуэро завершил карьеру в футболе в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити», «Барселона». В чемпионате Англии Серхио Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с «Сити»: пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз забирал Кубок английской лиги, один раз — Кубок Англии и ещё трижды — Суперкубок Англии.

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