Президент «Барселоны» иронично отреагировал на два пенальти, назначенных в матче «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта иронично высказался относительно двух пенальти в пользу мадридского «Реала», назначенных в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (0:2). Испанские журналисты задали вопрос об 11-метровых «сливочных» в тот момент, когда босс сине-гранатовых покидал свой автомобиль, направляясь на обед перед игрой 4-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» (15 сентября).

Журналист: Как этот президент элегантно выглядит.

Лапорта: Это нужно, чтобы в нашу пользу назначили пенальти. Кто-то получил их даже два! — приводит слова Лапорты Sport.es.

После четырёх туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 12 очков и занимает первое место. «Реал» заработал 11 очков, проведя на игру больше, и располагается на второй строчке.

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