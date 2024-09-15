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Президент «Барселоны» иронично отреагировал на два пенальти, назначенных в матче «Реала»

Президент «Барселоны» иронично отреагировал на два пенальти, назначенных в матче «Реала»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта иронично высказался относительно двух пенальти в пользу мадридского «Реала», назначенных в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (0:2). Испанские журналисты задали вопрос об 11-метровых «сливочных» в тот момент, когда босс сине-гранатовых покидал свой автомобиль, направляясь на обед перед игрой 4-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» (15 сентября).

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

Журналист: Как этот президент элегантно выглядит.
Лапорта: Это нужно, чтобы в нашу пользу назначили пенальти. Кто-то получил их даже два! — приводит слова Лапорты Sport.es.

После четырёх туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 12 очков и занимает первое место. «Реал» заработал 11 очков, проведя на игру больше, и располагается на второй строчке.

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