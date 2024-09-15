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В «Зените» отреагировали на информацию о двойных премиальных за победу над ЦСКА

В «Зените» отреагировали на информацию о двойных премиальных за победу над ЦСКА
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что футболистов сине-бело-голубых наградили двойными премиальными за победу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее в телеграм-канале «Мутко против» появилась информация, что футболистам сине-бело-голубых выплатят по 5 млн рублей в качестве премиальных за победу в игре с армейцами.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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