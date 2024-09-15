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Олег Терёхин: «Ахмату» было тяжело, но ахиллесова пята «Динамо» — оборона

Олег Терёхин: «Ахмату» было тяжело, но ахиллесова пята «Динамо» — оборона
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые обыграли «Ахмат» со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Как и обычно, ахиллесова пята «Динамо» — оборона. Такие голы пропускали… «Ахмат» — молодцы, что вернулись в игру, забили два. Но замена «Динамо» сыграла, Макаров забил.

Впечатление от игры «Динамо» хорошее. Видно, что «Ахмату» было тяжело, хоть они и проявили хороший характер. Но вот оборона «Динамо» конечно, — проблема», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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