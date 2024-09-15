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«СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Игра закончилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Симонян – 28'     2:0 Гонгадзе – 90+2'    

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян. Окончательный счёт в игре на 90+2-й минуте установил Георгий Гонгадзе — 2:0.

«СКА-Хабаровск» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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