«Ахмат» — единственная команда, ещё ни разу не побеждавшая в новом сезоне РПЛ

«Ахмат» является единственной командой, которая на текущий момент ещё ни разу не одержала победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В восьми матчах чемпионата России грозненский клуб пять раз сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

Как информирует Opta Sports, «Ахмат» также ни разу не лидировал в счёте по ходу игр в нынешнем сезоне.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги грозненский клуб набрал пять очков и на текущий момент занимает последнее, 16-е место. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 23 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

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