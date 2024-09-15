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«Сокол» с минимальным счётом обыграл «Тюмень» в матче 10-го тура Первой лиги

«Сокол» с минимальным счётом обыграл «Тюмень» в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Сокол». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Игра закончилась победой «Сокола» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Максименко – 42'    

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил вингер «Сокола» Артём Максименко.

«Сокол» прервал свою серию без побед и добыл три очка впервые с июля. Команда набрала 14 очков за 10 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» после аналогичного количества игр заработала пять очков и располагается на последней строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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