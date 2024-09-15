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В «Динамо» прокомментировали победу над «Ахматом» в 8-м туре РПЛ

В «Динамо» прокомментировали победу над «Ахматом» в 8-м туре РПЛ
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 8-го тура чемпионата России.

«Самое главное — результат. Мы выиграли эту игру и заработали важные три очка. Они особо важные, потому что лидеры берут очки, и нам нужно делать то же самое.

Что касается игры, то мы не удовлетворены, так как не смогли реализовать массу своих моментов и потеряли концентрацию и волю после пропущенных мячей. Здорово, что в конце собрались и довели матч до победы. На таких сценариях должны учиться и не должны допускать в будущем. Отрезок, который был после пропущенных мячей, был недостойным и печальным зрелищем для наших болельщиков», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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