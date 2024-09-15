Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил игру команды в победном матче с «Ахматом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об игре бело-голубых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», в котором московский клуб одержал победу со счётом 4:2.

«Результат для нас позитивный, всё закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали. Но был период, когда команда потерялась и могла пропустить ещё. Но вышли футболисты, которые усилили игру.

У Маухуба второе голевое действие. А Артур Гомес показал свою технику, у него адаптация идёт по плану», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Самые титулованные футбольные клубы России: