Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил игру команды в победном матче с «Ахматом»
Поделиться
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об игре бело-голубых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», в котором московский клуб одержал победу со счётом 4:2.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Результат для нас позитивный, всё закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали. Но был период, когда команда потерялась и могла пропустить ещё. Но вышли футболисты, которые усилили игру.
У Маухуба второе голевое действие. А Артур Гомес показал свою технику, у него адаптация идёт по плану», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
17:45
-
17:32
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:13
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:19
-
16:18
-
16:18
-
16:06
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:42
-
15:40
-
15:37
-
15:32
-
15:30