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Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил игру команды в победном матче с «Ахматом»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил игру команды в победном матче с «Ахматом»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением об игре бело-голубых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», в котором московский клуб одержал победу со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Результат для нас позитивный, всё закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали. Но был период, когда команда потерялась и могла пропустить ещё. Но вышли футболисты, которые усилили игру.

У Маухуба второе голевое действие. А Артур Гомес показал свою технику, у него адаптация идёт по плану», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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