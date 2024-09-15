Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Швец: рады приходу Ташуева, с ним мы добивались исторического результата

Игрок «Ахмата» Швец: рады приходу Ташуева, с ним мы добивались исторического результата
Комментарии

Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«Очень рады Сергею Абуезидовичу, мы с ним работали и добивались исторического результата для нас. Мы его знаем. Посмотрим, что изменится. Будет более атакующая игра, потому что у каждого тренера свой стиль. Даже сегодня был более атакующий футбол, но пропустили в конце. Очень обидно», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле 2024 года.

Материалы по теме
В «Динамо» прокомментировали победу над «Ахматом» в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android