Игрок «Ахмата» Швец: рады приходу Ташуева, с ним мы добивались исторического результата

Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«Очень рады Сергею Абуезидовичу, мы с ним работали и добивались исторического результата для нас. Мы его знаем. Посмотрим, что изменится. Будет более атакующая игра, потому что у каждого тренера свой стиль. Даже сегодня был более атакующий футбол, но пропустили в конце. Очень обидно», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле 2024 года.