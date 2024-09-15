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Игрок «Ахмата» Швец рассказал, как в команде попрощались с Магомедом Адиевым

Игрок «Ахмата» Швец рассказал, как в команде попрощались с Магомедом Адиевым
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец поделился подробностями расставания команды с главным тренером Магомедом Адиевым. Футболист рассказал о тёплом прощании со специалистом, несмотря на неудовлетворительные результаты клуба в последнее время.

«С Магомедом Мусаевичем попрощались очень тепло. У нас с ним хорошие отношения. Что-то не получилось, но попрощались тепло. Не хочу углубляться в вопросы о том, что не получилось. Не могли выиграть, пропускали в конце, но с Магомедом Мусаевичем хорошие отношения», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера клуба в апреле 2024 года.

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