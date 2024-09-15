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Хавбек «Ахмата» Швец: Уткин — квалифицированный футболист, который нам поможет

Хавбек «Ахмата» Швец: Уткин — квалифицированный футболист, который нам поможет
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Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о возвращении полузащитника Даниила Уткина в команду.

«Даня — очень квалифицированный футболист, который нам поможет. Мы очень рады его приходу», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее стало известно, что полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Отметим, что хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах ростовчан во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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