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Игрок «Динамо» Артур Гомес высказался о своём дебюте за клуб в матче с «Ахматом»

Игрок «Динамо» Артур Гомес высказался о своём дебюте за клуб в матче с «Ахматом»
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Новичок московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал свой дебютный матч за клуб с «Ахматом». Бразильский футболист поделился впечатлениями от первого появления в стартовом составе и рассказал о процессе адаптации к новой команде и чемпионату России. Матч завершился победой «Динамо» — 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Я очень рад, что недавно приехал, но уже вышел в старте. Это большая честь. Нужно адаптироваться, привыкать к чемпионату, одноклубникам и уровню игры. Нужно идти шаг за шагом», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Артур Гомес перешёл в московское «Динамо» из бразильского «Крузейро». До этого 26-летний крайний нападающий успел поиграть за «Спортинг», «Эшторил» и «Сантос». В «Крузейро» Гомес провёл 59 матчей, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

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