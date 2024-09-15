Игрок «Динамо» Артур Гомес высказался о своём дебюте за клуб в матче с «Ахматом»

Новичок московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал свой дебютный матч за клуб с «Ахматом». Бразильский футболист поделился впечатлениями от первого появления в стартовом составе и рассказал о процессе адаптации к новой команде и чемпионату России. Матч завершился победой «Динамо» — 4:2.

«Я очень рад, что недавно приехал, но уже вышел в старте. Это большая честь. Нужно адаптироваться, привыкать к чемпионату, одноклубникам и уровню игры. Нужно идти шаг за шагом», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Артур Гомес перешёл в московское «Динамо» из бразильского «Крузейро». До этого 26-летний крайний нападающий успел поиграть за «Спортинг», «Эшторил» и «Сантос». В «Крузейро» Гомес провёл 59 матчей, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.