Новичок «Динамо» Гомес: уровень РПЛ очень сильный, много борьбы и физики

26-летний бразильский крайний нападающий «Динамо» Артур Гомес высказался об уровне РПЛ.

«Я понял, что в РПЛ много борьбы и физики. Уровень чемпионата в России очень сильный», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.