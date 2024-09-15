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Антон Швец высказался о назначенном пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Динамо»

Антон Швец высказался о назначенном пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды в матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Мы посмотрели момент с пенальти. Мяч попадает в тело, а потом в руку. Я не понимаю. Когда-то ставят пенальти, когда-то — нет. Я не знаю. Даже при VAR иногда принимают непонятные решения — это мне непонятно. Не знаю, улучшилось судейство или нет», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.

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