Антон Швец высказался о назначенном пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды в матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Мы посмотрели момент с пенальти. Мяч попадает в тело, а потом в руку. Я не понимаю. Когда-то ставят пенальти, когда-то — нет. Я не знаю. Даже при VAR иногда принимают непонятные решения — это мне непонятно. Не знаю, улучшилось судейство или нет», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
На данный момент московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.
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