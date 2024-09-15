«Акрон» — «Химки»: хозяева забили два гола за шесть минут

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Химки». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 38-й минуте открыл счёт нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев, которому ассистировал Стефан Лончар. На 44-й минуте забил уже сам Лончар с передачи Бакаева.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.