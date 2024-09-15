Новичок «Динамо» Гомес высказался о целях в сезоне

26-летний бразильский крайний нападающий «Динамо» Артур Гомес высказался о целях в сезоне.

«Мне очень важно забивать голы и отдавать передачи. Что касается общекомандных целей, то мы должны стараться в каждой игре брать максимум очков. У нас очень хорошая команда, мы способны добиваться самых высоких целей», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.