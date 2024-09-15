В «Спартаке» рассказали, кто пропустит матч с «Динамо» Махачкала

В московском «Спартаке» назвали игроков, которые не смогу принять участие в выездном матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток судьи прозвучит сегодня, 15 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чернов продолжает восстановление, у Жозе небольшое повреждение, у Селихова — простуда», — сказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.