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В «Спартаке» рассказали, кто пропустит матч с «Динамо» Махачкала

В «Спартаке» рассказали, кто пропустит матч с «Динамо» Махачкала
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В московском «Спартаке» назвали игроков, которые не смогу принять участие в выездном матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток судьи прозвучит сегодня, 15 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чернов продолжает восстановление, у Жозе небольшое повреждение, у Селихова — простуда», — сказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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