Андрей Лунёв объяснил причины нервной концовки в игре «Динамо» с «Ахматом»
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал напряжённую концовку в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Матч мог быть менее энергозатратным. Если бы забили свои моменты раньше, не было бы такой напряжёнки. Пропущенные два мяча — это футбол и ошибки. Где-то не донца были сконцентрированы, и игроки «Ахмата» этим воспользовались — молодцы.
Футбол состоит из ошибок: где-то не доглядели, расслабились. Есть соперник, который так же может создавать и реализовывать свои ситуации. Было достаточно ситуаций, когда обязаны были забивать. Главное, что выиграли», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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