Андрей Лунёв объяснил причины нервной концовки в игре «Динамо» с «Ахматом»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал напряжённую концовку в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Матч мог быть менее энергозатратным. Если бы забили свои моменты раньше, не было бы такой напряжёнки. Пропущенные два мяча — это футбол и ошибки. Где-то не донца были сконцентрированы, и игроки «Ахмата» этим воспользовались — молодцы.

Футбол состоит из ошибок: где-то не доглядели, расслабились. Есть соперник, который так же может создавать и реализовывать свои ситуации. Было достаточно ситуаций, когда обязаны были забивать. Главное, что выиграли», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.