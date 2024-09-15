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Андрей Лунёв объяснил причины нервной концовки в игре «Динамо» с «Ахматом»

Андрей Лунёв объяснил причины нервной концовки в игре «Динамо» с «Ахматом»
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал напряжённую концовку в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Матч мог быть менее энергозатратным. Если бы забили свои моменты раньше, не было бы такой напряжёнки. Пропущенные два мяча — это футбол и ошибки. Где-то не донца были сконцентрированы, и игроки «Ахмата» этим воспользовались — молодцы.

Футбол состоит из ошибок: где-то не доглядели, расслабились. Есть соперник, который так же может создавать и реализовывать свои ситуации. Было достаточно ситуаций, когда обязаны были забивать. Главное, что выиграли», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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