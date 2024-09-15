Генич отреагировал на победу «Динамо» над «Ахматом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу московского «Динамо» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).

«Очень удивила тишина сегодня на трибунах «Динамо». Как-то совсем не домашняя поддержка. А сам футбол… В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», – написал Генич в социальных сетях.

На 42-й минуте минувшей игры «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.