Лунёв: Сафонов никак не изменился после перехода в «ПСЖ»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв высказался о переходе Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Мы общались с Матвеем. К сожалению, мы практически не проводили тренировок. Была одна тренировка на не самом качественном поле, поэтому было важно физически поработать. Матвей каким был в плане общения, таким и остался. Прошёл всего месяц. Пока глобально он никак не изменился», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в летнее трансферное окно голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивался в € 20 млн.