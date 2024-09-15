Лунёв: во Вьетнаме невозможно было играть — дороги подтоплены, деревья лежали

Голкипер сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался об участии в тренировочном сборе национальной команды, который прошёл во Вьетнаме.

«Перелёт был неприятный, но окей. Историю с тайфуном больше раскручивали СМИ, потому что из окна отеля особо ничего криминального не было. Был ветер, дождь — полчаса шло, успокаивалось и снова. Понятно, что в футбол вряд ли возможно играть.

Но когда мы ехали обратно в аэропорт, дороги были подтоплены, деревья лежали. Может быть, нас задело краем. Там невозможно было играть. Когда тайфун останавливался — окей. Когда дул ветер, я не знаю, как можно было играть», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.