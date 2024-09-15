Игорь Семшов: переход Дзюбы в «Акрон» — это плюс для обеих сторон

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал недавний переход Артёма Дзюбы в «Акрон». Экс-футболист оценил потенциальную выгоду этого трансфера как для клуба-новичка РПЛ, так и для самого 36-летнего нападающего.

«Акрон» — новый клуб в РПЛ. По медийному приход Дзюбы будет плюсом для «Акрона». Для Артёма это тоже своеобразный вызов, потому что ему есть что доказывать. Наверное, у него есть цель ещё забить мячей пять, может, и больше, чтобы побить рекорды. Мастерство и желание у Дзюбы есть. Всё зависит от того, как он будет себя чувствовать. Такой переход — это плюс для обеих сторон. Для зрителей тоже хорошо, что Дзюба не закончил карьеру, а будет радовать болельщиков своей игрой», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.