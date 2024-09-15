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«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Команды назвали стартовые составы.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Рябчук, Умяров, Барко, Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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