«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались две лондонские команды — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Северолондонское дерби проходило на домашнем стадионе «шпор» — «Тоттенхэм Хотспур». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

В первом тайме команды не сумели отличиться. На 64-й минуте бразильский защитник Габриэл Магальянс вывел «Арсенал» вперёд. По ходу матча арбитр показал восемь жёлтых карточек.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 10 очков. Подопечные Микеля Артеты поднялись на второе место. «Тоттенхем» с четырьмя очками остался на 13-й строчке.