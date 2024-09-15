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Тоттенхэм — Арсенал, результат матча 15 сентября 2024, счёт 0:1, АПЛ 2024/2025

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались две лондонские команды — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Северолондонское дерби проходило на домашнем стадионе «шпор» — «Тоттенхэм Хотспур». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 64'    

В первом тайме команды не сумели отличиться. На 64-й минуте бразильский защитник Габриэл Магальянс вывел «Арсенал» вперёд. По ходу матча арбитр показал восемь жёлтых карточек.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 10 очков. Подопечные Микеля Артеты поднялись на второе место. «Тоттенхем» с четырьмя очками остался на 13-й строчке.

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