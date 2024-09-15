Олег Терёхин: «Ахмат» жалко, но при Ташуеве команда оживает
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Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал поражение «Ахмата» от московского «Динамо» (2:4) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Ахмат» жалко. Но видно, что команда оживает. Не каждый может вернуться в игру, проигрывая «Динамо» 0:2. При Ташуеве игра сразу стала другой, играют лучше, резвее. Думаю, что у «Ахмата» всё будет хорошо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
На данный момент московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.
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