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Артём Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками»

Артём Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками»
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Новичок «Акрона» Артём Дзюба дебютировал за клуб в матче 8-го тура РПЛ с «Химками». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

На 38-й минуте открыл счёт нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев, которому ассистировал Стефан Лончар. На 44-й минуте забил уже сам Лончар с передачи Бакаева. На 64-й минуте Артём Дзюба вышел на замену.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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