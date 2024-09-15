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Видеообзор победы «Динамо» над «Ахматом» в результативном матче 8-го тура РПЛ

Видеообзор победы «Динамо» над «Ахматом» в результативном матче 8-го тура РПЛ
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Сегодня состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Динамо».

На 42-й минуте «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.

На данный момент московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.

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