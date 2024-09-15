Экс-форвард ЦСКА Попов: армейцам нужно найти лучшее сочетание в атаке

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов проанализировал игру армейцев в матче с «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Ветеран красно-синих отметил выступление команды в первом тайме и высказался о перспективах нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

«Первый тайм у ЦСКА был неплохой – до его последних нескольких минут, когда пропустили гол. На мой взгляд, имели, может, и небольшое, но всё равно территориальное преимущество. Создавали моменты, и стандартов было много. Перед перерывом пропустили, наверное, необязательный мяч: рикошет, отскок, подача с фланга – и прозевали Гонду.

Если взять в целом, то «Зенит» имеет запас прочности, он уверенный действующий чемпион и добился заслуженной победы. Но для ЦСКА были положительные моменты в этой игре. Самое главное сейчас найти взаимопонимание и лучшее сочетание в атаке. Без хорошей игры и забитых мячей нападающих трудно надеяться на какие-то высокие места.

Мусаев – перспективный молодой парень, пришедший из «Балтики». Был в Первой лиге – а уже через полгода попал в топ-клуб Премьер-Лиги. Естественно, ему тяжело играть в ЦСКА первую скрипку. Гуарирапа – хороший нападающий, плюс ещё Секу Койта пришёл. Думаю, это трио в ближайшее время должно сыграться. Когда все они найдут взаимопонимание, адаптируются и будут чувствовать себя более уверенно, тогда ЦСКА должен стать серьёзной силой и составить конкуренцию «Зениту», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».