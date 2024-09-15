Артём Дзюба помог «Акрону» разгромить «Химки» в матче 8-го тура РПЛ

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0.

На 38-й минуте открыл счёт нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев, которому ассистировал Стефан Лончар. На 44-й минуте забил уже сам Лончар с передачи Бакаева. На 64-й минуте на замену вышел новичок «Акрона» Артём Дзюба. На 90+1-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Акрона» Владимир Хубулов с передачи Дзюбы.

После этой победы в активе «Акрона» стало восемь очков. Подопечные Заура Тедеева занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.