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Акрон — Химки, результат матча 8-го тура РПЛ 2024-2025, счёт 3:0, 15 сентября 2024 года

Артём Дзюба помог «Акрону» разгромить «Химки» в матче 8-го тура РПЛ
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Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

На 38-й минуте открыл счёт нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев, которому ассистировал Стефан Лончар. На 44-й минуте забил уже сам Лончар с передачи Бакаева. На 64-й минуте на замену вышел новичок «Акрона» Артём Дзюба. На 90+1-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Акрона» Владимир Хубулов с передачи Дзюбы.

После этой победы в активе «Акрона» стало восемь очков. Подопечные Заура Тедеева занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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