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Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от московского «Динамо»

Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от московского «Динамо»
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Главный тренер ФК «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:4).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол. Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.

Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

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