«Скоро увидимся». Нойер рассказал о планируемой встрече с тер Штегеном

Бывший вратарь сборной Германии и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер впервые прокомментировал свой уход из национальной команды и рассказал о планах встретиться с Марком-Андре тер Штегеном, который занял его место в воротах сборной.

«Наблюдать со стороны было очень приятно. Теперь я болельщик.

Желаю ему [тер Штегену] всего наилучшего, конечно. Не только ему, но и другим вратарям. Я всегда болею за то, чтобы у нас были сильные голкиперы. Мы снова увидимся с тер Штегеном. Я с нетерпением жду встречи со всеми, в том числе и с Марком», — приводит слова Нойера Mundo Deportivo.

Ожидается, что эта встреча может состояться 14 октября, когда сборная Германии будет играть против Нидерландов в Мюнхене. Нойер подтвердил своё присутствие на этом матче.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.