Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скоро увидимся». Нойер рассказал о планируемой встрече с тер Штегеном

«Скоро увидимся». Нойер рассказал о планируемой встрече с тер Штегеном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной Германии и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер впервые прокомментировал свой уход из национальной команды и рассказал о планах встретиться с Марком-Андре тер Штегеном, который занял его место в воротах сборной.

«Наблюдать со стороны было очень приятно. Теперь я болельщик.

Желаю ему [тер Штегену] всего наилучшего, конечно. Не только ему, но и другим вратарям. Я всегда болею за то, чтобы у нас были сильные голкиперы. Мы снова увидимся с тер Штегеном. Я с нетерпением жду встречи со всеми, в том числе и с Марком», — приводит слова Нойера Mundo Deportivo.

Ожидается, что эта встреча может состояться 14 октября, когда сборная Германии будет играть против Нидерландов в Мюнхене. Нойер подтвердил своё присутствие на этом матче.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Нойер прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android