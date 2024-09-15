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Артём Дзюба совершил результативное действие в дебютной игре за «Акрон»

Артём Дзюба совершил результативное действие в дебютной игре за «Акрон»
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Нападающий Артём Дзюба отметился результативной передачей в дебютной игре в составе тольяттинского «Акрона». Новая команда Дзюбы разгромила подмосковные «Химки» во встрече 8-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

Артём Дзюба вышел на замену на 64-й минуте матча. На 90+1-й минуте он отдал голевую передачу на нападающего Владимира Хубулова, который установил окончательный счёт — 3:0.

За свою карьеру 36-летний Артём Дзюба принял участие в 422 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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