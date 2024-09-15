Видео: гол Гонгадзе с центра поля в матче «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» в Первой лиге

Нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе забил гол с центра поля на 90+2-й минуте матча 10-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:0).

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян.

«СКА-Хабаровск» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Георгий Гонгадзе выступает за «СКА-Хабаровск» с июля 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.