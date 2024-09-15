Маухуб праздновал гол с Гагнидзе, Карраскаля тянули за футболку. Фото победы «Динамо»

15 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Главный тренер ФК «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:4).

«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол. Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.

Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.