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Семшов: «Химки» приглядятся к ситуации с количеством игроков, может быть чистка состава

Семшов: «Химки» приглядятся к ситуации с количеством игроков, может быть чистка состава
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Бывший футболист Игорь Семшов высказался о большом количестве игроков в заявке «Химок» на текущий сезон РПЛ (46).

«Химки» можно сравнивать с кем угодно. Просто тяжело выстроить тренировочный процесс, когда у тебя столько футболистов — на одну позицию по три или четыре игрока. Для любого тренера оптимально, когда у тебя 11 футболистов и есть семь игроков, которые могут заменить того или иного футболиста. В этой ситуации футболисты будут чувствовать себя более комфортно, а команда будет более сплочённой.

Главному тренеру тяжело управлять всей ситуацией, когда столько игроков. Время покажет, как это скажется на результатах. Для клуба и футболистов это тяжело, все же хотят играть. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация внутри коллектива. «Химки» приглядятся к этому, и может быть какая-то чистка состава», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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