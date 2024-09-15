Первый тренер Дзюбы: понравились заряженные глаза Артёма, болельщики могут порадоваться

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал дебют игрока за «Акрон». Дзюба отметился результативной передачей в матче 8-го тура чемпионата России с «Химками» (3:0).

«Заряженные глаза Артёма, его движение в матче с «Химками» понравились. Дзюба — серьёзный человек, с приличным характером. Поэтому долгая пауза не должна была повлиять на его уровень. Болельщики, зрители могут только порадоваться. Сегодня Артём показал хороший уровень, и я надеюсь, что голевая в дебютном матче ему только поможет», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.