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Первый тренер Дзюбы: понравились заряженные глаза Артёма, болельщики могут порадоваться

Первый тренер Дзюбы: понравились заряженные глаза Артёма, болельщики могут порадоваться
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Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал дебют игрока за «Акрон». Дзюба отметился результативной передачей в матче 8-го тура чемпионата России с «Химками» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«Заряженные глаза Артёма, его движение в матче с «Химками» понравились. Дзюба — серьёзный человек, с приличным характером. Поэтому долгая пауза не должна была повлиять на его уровень. Болельщики, зрители могут только порадоваться. Сегодня Артём показал хороший уровень, и я надеюсь, что голевая в дебютном матче ему только поможет», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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