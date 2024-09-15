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Кьеллини вернулся в «Ювентус» на должность в руководстве клуба

Кьеллини вернулся в «Ювентус» на должность в руководстве клуба
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Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вновь присоединится к клубу, но уже не в качестве игрока.

С 16 сентября 40-летний итальянец займёт пост руководителя по связям с футбольными институтами. В этой должности Кьеллини будет подчиняться напрямую генеральному директору клуба Маурицио Сканавино и представлять интересы «Ювентуса» в национальных и международных футбольных организациях.

«Кьеллини никогда по-настоящему не покидал «Ювентус» — его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и за его пределами. С 16 сентября он будет занимать должность руководителя отдела по работе с футбольными учреждениями. Академическое образование дополняет его опыт игрока, капитана и легенды «Ювентуса», — написал «Ювентус» на своём официальной сайте.

Напомним, Джорджо Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. После ухода из «Ювентуса» защитник провёл полтора года в американском клубе «Лос-Анджелес», где и завершил игровую карьеру в декабре 2023 года.

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