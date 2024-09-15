Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону» в матче 5-го тура Ла Лиги

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретились каталонские «Жирона» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Барселоны».

В составе гостей забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (дубль), Даниэль Ольмо и Педри. Хозяева ответили точным ударом Кристиана Стуани.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Барселона» заработала 15 очков и располагается на первой строчке.