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Жирона — Барселона, результат матча 15 сентября 2024, счёт 1:4, 5-й тур Ла Лиги

Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону» в матче 5-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретились каталонские «Жирона» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Барселоны».

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 30'     0:2 Ямаль – 37'     0:3 Ольмо – 47'     0:4 Педри – 64'     1:4 Стуани – 80'    
Удаления: нет / Ф. Торрес – 86'

В составе гостей забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (дубль), Даниэль Ольмо и Педри. Хозяева ответили точным ударом Кристиана Стуани.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Барселона» заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

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