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ЦСКА объявил об уходе Виктора Давилы в «Америку»

ЦСКА объявил об уходе Виктора Давилы в «Америку»
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Нападающий Виктор Давила перешёл из московского ЦСКА в мексиканскую «Америку». Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«Чилийский полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе «Америка». Мы благодарим Виктора за время, проведённое в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» — написано в заявлении армейского клуба.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист провёл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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