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Александр Мостовой: Соболев сыграл полезно с ЦСКА, неплохой дебют

Александр Мостовой: Соболев сыграл полезно с ЦСКА, неплохой дебют
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Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал первый официальный матч нападающего Александра Соболева в составе «Зенита» в матче со «Спартаком». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

— У Соболева должны быть набраны кондиции — он же тренировался в «Спартаке». По отметкам в матче с ЦСКА он выглядел хорошо.

— Сложно назвать это полноценными тренировками. Соболев в «Спартаке» тренировался отдельно от команды.
— В своё время я видел столько футболистов, которые вообще не выходили на тренировки, а потом на игре становились лучшими. А на тренировках видел футболистов, игравших на уровне Месси, но на поле мы его искали по 30 минут.

Соболев сыграл полезно. В первом тайме тройка нападения «Зенита» чувствовала себя неудобно, здесь проблема не в Соболеве. Это был неплохой дебют, тем более команда выиграла. Если бы «Зенит» не выиграл, больше всего шишек прилетело бы Соболеву. Прилетели бы они от людей, которые в футбол не играли. У них так всегда, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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