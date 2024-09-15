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Иван Таранов: ЦСКА в матче с «Зенитом» доминировал и выглядел поинтереснее

Иван Таранов: ЦСКА в матче с «Зенитом» доминировал и выглядел поинтереснее
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит», отметив доминирование армейцев, несмотря на итоговый результат. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«ЦСКА в матче с «Зенитом» доминировал и выглядел поинтереснее, но в футболе всё решают голы. А у ЦСКА, к сожалению, было не так много моментов. ЦСКА в этой игре выглядел более заряженным, однако «Зенит» добился своего.

Линия атаки ЦСКА не настолько квалифицирована. Тот же Мусаев периодически забивает, но ему очень тяжело играть с такими соперниками. Тамерлану надо набирать на фоне более сильных нападающих. У Гуарирапы есть потенциал, но покажет время, насколько он качественный футболист», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится на шестом месте.

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