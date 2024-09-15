«Динамо» Мх — «Спартак»: Угальде открыл счёт на 20-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте форвард красно-белых Манфред Угальде открыл счёт в матче.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.